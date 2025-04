Alajuelense volvió a ceder terreno en la lucha por el liderato tras empatar 1-1 ante Guanacasteca, pero su técnico, Alexandre Guimarães, insiste en que siguen cerca de la cima y ahora se concentra en los dos próximos partidos que disputará como local.

¿Qué análisis hace y que considera les hizo falta para ganar?

-Un equipo que supo reaccionar bastante bien, sin alocarse después del gol de ellos. Logramos retomar nuestro juego, y a partir de ahí creamos opciones de gol y conseguimos el empate. En el segundo tiempo el equipo intentó, pero sin mucha claridad, nunca se desordenó y ante las situaciones que se fueron dando, conseguimos mantenernos vivos. Tenemos dos partidos en casa y esos seis puntos se vuelven vitales para mantenernos en nuestra cacería.

¿Qué le dice empatar mucho en este torneo?

-Tendríamos que analizar cada empate que hemos tenido. Muchos de ellos habiendo tenido un volumen ofensivo extraordinario y que la bola no entraba. Me quedo con equilibrio emocional del equipo, porque hace mucho no recibíamos un gol comenzando y el equipo no perdió la cabeza.

¿Cómo ve este cierre del torneo?

-Nosotros seguimos ahí al acecho. Lo que hagan los demás no es mi competencia, lo mío es lo que sigue para nosotros, miércoles Sporting en casa, hacer un buen partido para sacarlo adelante, volver a poner la presión hacia los que están delante de nosotros e intentar abrir el margen de diferencia con respecto a lo que viene atrás.