Secuestro y extorsión: Realizan fuerte operativo en Cartago

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y oficiales del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) realizan un operativo en San Rafael de Oreamuno, Cartago, como parte de una investigación por un caso de presunta privación de libertad y extorsión.

De acuerdo con la información preliminar, el caso habría comenzado cuando una organización le exigió ₡200 mil a un menor de edad; el joven habría rechazado entregar el dinero, al señalar que no había vendido la droga y que, en su lugar, entregaría directamente el producto.

Ante esta negativa, los sospechosos habrían tomado represalias contra un familiar del menor, quien habría sido privado de libertad y trasladado hasta un búnker utilizado presuntamente por la estructura.

Una vez retenida la víctima, la exigencia de dinero habría aumentado a ₡500 mil a cambio de su liberación. Además, la familia habría recibido videos de la persona mientras permanecía retenida, como mecanismo de presión para entregar el dinero.

La víctima también habría sido agredida durante el periodo de privación de libertad, las autoridades investigan el caso por presunta privación de libertad o secuestro, extorsión y agresiones, además de otros delitos que podrían determinarse conforme avance la investigación.

Operativo en desarrollo.