Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Los especialistas del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI-UNA) señalaron que no se descarta la posibilidad de que la redistribución de presiones tectónicas provocada por los sismos ocurridos en la región sur pueda influir en la falla ubicada bajo la península de Osa.

“Con respecto a la situación en la zona sur de Costa Rica, bajo la península de Osa, hemos identificado un segmento de la zona de subducción que ha acumulado suficiente deslizamiento como para generar un terremoto con magnitud entre 7.2 y 7.4. Es un sismo que debe ocurrir en el futuro cercano”, según Marino Protti, sismólogo del OVSICORI.

De acuerdo con los datos del OVSICORI, la zona de subducción en la península de Osa requiere alrededor de cuatro décadas para cargar esfuerzo antes de deslizarse, ciclo que ya se encuentra superado desde el último gran terremoto registrado el Sábado Santo de 1983.

“Yo comienzo a creer que inclusive el deslizamiento que se produjo con los terremotos de Venezuela y hacia el este de la placa del Caribe, de alguna forma, pudo haber reducido los esfuerzos normales en la falla de Tonosí y haya sido de cierta forma un aporte a la ocurrencia de este terremoto en Azuero”, destacó el sismólogo.

Foto: Isaac Villalta. Imagenes con fines ilustrativas.

La actividad sísmica registrada en la península de Azuero, Panamá, se produjo tras una ruptura de aproximadamente 100 kilómetros a lo largo de la falla Tonosí, la cual mantiene una prolongada secuencia de réplicas.

“A raíz del terremoto de Panamá, han ocurrido algunos sismos en la región al norte y noreste de San Vito. Muy probablemente esta actividad en cierta forma ya ha sido disparada por el terremoto de Panamá, pero también hemos reportado o nuestro sistema automático una gran cantidad de sismos cerca de la frontera en Panamá”, explicó Protti.

Esta condición en el sur de nuestro país se mantiene bajo constante vigilancia, especialmente tras la reciente actividad sísmica registrada en Panamá.