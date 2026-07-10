Representantes del sector de entretenimiento y cultural de San José endurecieron su posición frente al Reglamento de Espectáculos Públicos y anunciaron que no participarán en ninguna mesa de diálogo convocada por la Municipalidad hasta que el Concejo Municipal y el alcalde formalicen una serie de garantías.

La solicitud fue dirigida a los regidores, y en respuesta al mensaje publicado por el alcalde de San José, Diego Miranda; en el documento piden dejar constancia oficial de cualquier compromiso antes de continuar las conversaciones.

“El anuncio del alcalde es una señal. Pero un reel no es un acuerdo del Concejo. El sector no participará en ninguna mesa hasta que los compromisos estén firmados y en acta oficial“, señala el mensaje enviado al gobierno local de San José.

El sector afirmó que el anuncio del alcalde Diego Miranda de revisar el acuerdo es insuficiente, además de que cuestionaron la transparencia del proceso al señalar que la Municipalidad aseguró haber consultado previamente a los afectados, pero, según sostienen, nunca presentó evidencia de ello.

Los empresarios también denunciaron que el texto del reglamento no ha sido publicado en el sitio oficial de la Municipalidad de San José, pese a que tendría impacto sobre miles de trabajadores y comercios.

“Un reglamento que afecta a miles de trabajadores y patentados no puede tratarse como documento reservado“, señalaron. Asimismo, plantearon una interrogante sobre el cambio de posición del gobierno local: “Si el reglamento era correcto y urgente hace tres días, ¿por qué se pide ahora su retiro?“, agregaron.

Entre las exigencias presentadas a los regidores y el alcalde figuran que el recurso de revisión del acuerdo del 7 de julio se vote en una fecha definida, que el expediente regrese formalmente a la Comisión de Asuntos Jurídicos, que las mesas de diálogo cuenten con representación oficial del sector, que todas las reuniones queden documentadas mediante actas públicas y que el texto reformado sea divulgado antes de una nueva votación.

También solicitan publicar el proyecto en el sitio web municipal y realizar la evaluación de costo-beneficio prevista en la Ley 8220. Mientras esos puntos no se cumplan, mantendrán la convocatoria a una presencia ciudadana los días 13 y 14 de julio frente al Concejo Municipal.