Sectores empresariales enlistan necesidades en infraestructura

Seis representantes empresariales enlistaron las necesidades de infraestructura que el país debe resolver para mejorar la competitividad en Costa Rica, como parte de un foro organizado por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).

Varios coincidieron en elementos como carreteras, puertos y la generación de electricidad como parte de las prioridades. “Cuando uno habla de infraestructura piensa solo en carreteras y resulta que también tenemos temas como infraestructura de agua, de telecomunicaciones. En esto no es solo pensar en el sector empresarial y gobierno, pensemos en la generación de empleo. Necesitamos que Costa Rica avance, hemos sido exitosos en otros temas, incluyendo turismo y salud ¿Qué nos pasa en infraestructura? No es posible que un proyecto dure 50 años en ejecutarse”, indicó Maritza Hernández, presidenta de la Unión de Cámaras.

Desde el sector turismo y de telecomunicaciones mencionaron elementos específicos como la conectividad aérea entre los destinos para los visitantes, al igual que el desarrollo de fibra óptica y ductos subterráneos.

Hernández mencionó que el país ya tenía el diagnóstico necesario para empezar a ejecutar distintas obras.

“Sabemos dónde están los proyectos, sabemos qué es lo que hay que hacer y necesitamos acompañar al nuevo gobierno para que en cuatro años podamos realizarlos y planificar lo que viene a futuro. Un pueblo, y no lo decimos nosotros, pero ya lo dice el BID, lo dice el Banco Mundial, lo dice OCDE, que no desarrolle infraestructura, le estamos poniendo un freno al desarrollo”, agregó.

Desde Uccaep destacaron los avances en Ruta 32, Ruta 27 y Ruta 1, al igual que le necesidad de la modernización del Puerto Caldera, el cual se encuentra en fase de apelaciones a la adjudicación que debe resolver la Contraloría General de la República.

Silvia Bolaños Cámara de Transportes “La crisis dejó de ser un problema de movilidad para convertirse en una situación de salud pública, está incidiendo en los niveles de estrés y ansiedad de los costarricenses. Esto tiene un costo indirecto en la carga económica del país, perdemos el 4% del PIB y cerca de 4 mil millones de horas laborales en presas”. • Transitar hacia un modelo de movilización masiva. • Carriles exclusivos, prioridades de paso y semaforización que permita viajes más rápidos. • Fortalecer la gobernanza, con un ministerio propio para el transporte público. • Revisión de los mecanismos de financiamiento con subsidios para realizar las inversiones necesarias en unidades.

José Pablo Montoya Cámara de Industrias “Estamos llegando a un punto donde se requiere un cambio estructural a nivel país. Si metemos todos los factores que afecta la competitividad, como infraestructura, tipo de cambio o material humano, estamos en un momento crítico para tener un panorama de sostenibilidad en el mediano y largo plazo”. • Apertura del mercado eléctrico para aumentar la capacidad de generación del recurso a menores costos. • Modernización del Puerto Caldera, cuya primera fase terminaría en 2031. • Avanzar en la electrificación del transporte público por medio del Tren Rápido de Pasajeros. • Mejoras en las terminales de cargas del aeropuerto Juan Santamaría y Daniel Oduber.

Eduardo Palacios Infocomunicaciones “El reto de la Cámara es visibilizar estos temas, porque se habla de puertos y carreteras, pero el sector es un usuario cada vez más intensivo de este tipo de infraestructuras. Hay una revolución industrial en el mundo de la inteligencia artificial donde Costa Rica tiene una oportunidad”. • Costa Rica puede ser punto de atracción de inversión por parte de empresas tecnológicas gracias a la estabilidad política y matriz energética renovable. • Necesidad del reglamento para la instalación de ductos en las carreteras para el despliegue de fibra óptica. • Preparar al país con infraestructura eléctrica y de conectividad robusta para atraer inversiones de gigantes tecnológicos en Centros de Datos. • Una estructura tiene un consumo de 1 gigavatio por hora, equivale a la energía que requiere la mitad de Cartago.



Rodnney Salazar

Cámara de Comercio Exterio



“Costa Rica es una economía pequeña y abierta. Competimos en mercados internacionales donde hay grandes jugadores. La competitividad tiene varias aristas y la infraestructura es vital porque incide en los costos del comercio exterior, tanto en las exportaciones como importaciones”.

• Conectividad hacia puertos y fronteras por medio de la modernización de carreteras que quedaron obsoletas y que son sensibles a cierres climáticos o accidentes.

• Recuperar el tren de carga para reducir la dependencia en el transporte de mercancías por carretera.

• Reformar la ley de expropiaciones, debido a que retrasan el desarrollo nuevo de proyectos.

• Coordinación de alianzas público-privadas para la ejecución de obras públicas.

Abel Chaves Cámara de Agricultura “Hay algo aquí que no se ha conversado y juega un papel sumamente importante. A nosotros nos ha faltado políticas claras en materia cambiaria y de tasa monetaria del Banco Central. Esto va muy asociado a los programas de mejoramiento de infraestructura. El país no puede seguir viviendo del crédito”. • Mejorar las condiciones de rentabilidad permitirían una mayor tributación por parte de empresas domésticas y recursos para la obra pública. • Mejorar la infraestructura aeroportuaria para la exportación de productos frescos y contenedores con sistemas de frío para la conservación de diversas frutas. • Conectividad de las zonas productivas que tienen caminos rurales y complican el traslado del producto al Valle Central.