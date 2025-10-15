El alcalde de Cartago, Mario Redondo Poveda, se pronunció tras la presencia de aguas sucias en sectores como Ochomogo, Loyola y Quircot.

Foto: cortesía

A eso de las 6:00 p.m de este miércoles, vecinos de esas zonas alertaron la existencia de residuos en el agua, por lo que ingenieros de la Municipalidad se apersonaron al lugar para determinar el problema.

Video: cortesía

Según el alcalde de Cartago, el incidente ocurrió debido a las fuertes lluvias que ocasionaron que residuos ingresaran al centro de distribución de agua, afectado el acueducto que abastece dichas zonas.

“Nuestro personal logró solventar dicha situación, por lo que el agua ya está saliendo cristalina en la naciente y se espera que pueda normalizarse el servicio a todos los usuarios“, indicó Mario Redondo, alcalde de Cartago.

Asimismo, aseguró que tanto él cómo su equipo de trabajo, irán mañana jueves a la naciente para determinar de donde se puedo haber originado esta suciedad y que evitar que no vuelva a ocurrir con las lluvias de los próximos días.