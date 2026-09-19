Sector turismo alerta por caída de visitación desde Estados Unidos

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

La llegada de turistas estadounidenses a Costa Rica cayó un 13,7% en agosto de 2026, al pasar de 105 mil visitantes en agosto de 2025 a 91 mil este año, según datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

La reducción se presentó después de que el mercado registrara aumentos importantes durante los primeros meses del año.

“Se mantiene una tendencia que ya es el quinto mes de decrecimiento en las llegadas por el Aeropuerto Juan Santamaría, pero se profundiza el decrecimiento de visitantes de América del Norte y, muy en particular, de los visitantes de Estados Unidos”, señaló Gustavo Segura, exministro de Turismo.

Segura atribuyó parte de la situación al contexto internacional y al encarecimiento de los boletos aéreos. Mencionó además la salida de Spirit del mercado costarricense como un factor que reduce la oferta disponible y puede modificar los precios de algunos vuelos.

También se refleja un impacto mayor en las decisiones de los turistas estadounidenses ante el aumento de la inflación en el país norteamericano y la prolongación del conflicto en Medio Oriente.

“Somos muy sensibles a los problemas geopolíticos que afectan, en particular, los precios de los boletos aéreos. Tenemos un contexto que ha producido una reticencia a viajar por parte del mercado. La inflación alta en Estados Unidos, para muchos turistas, implica repensar sus decisiones de viaje”, agregó Segura.

Víctor Umaña, director del Centro de Estudios en Turismo (CET), señaló que la caída de agosto fue generalizada en los dos principales aeropuertos internacionales del país y que Estados Unidos concentra buena parte de la disminución.

También señaló varios factores internos que se suman a la explicación de la disminución en la visitación.

“Por un lado, la apreciación del tipo de cambio sigue afectando la competitividad de la industria. También se visualizan impactos por la inseguridad y la dificultad de moverse en nuestro país, que ya vemos que tiene como resultado una menor estadía promedio en el país”, afirmó Umaña.

Para Shirley Calvo, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), el descenso debe analizarse junto con las condiciones que enfrentan las empresas turísticas y el empleo relacionado con la actividad.

La organización indicó que el empleo en actividades asociadas al turismo se encuentra aproximadamente 11% por debajo del nivel de hace dos años, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

“Un aumento en los ingresos en dólares no garantiza que las empresas tengan mayor capacidad para sostener sus operaciones. Cuando el dólar baja, cada dólar recibido se convierte en menos colones para pagar salarios, proveedores y otros gastos locales. Y eso sí que presiona la rentabilidad de la inversión, la capacidad para generar y sostener los empleos”, manifestó Calvo.

La representante del turismo señaló que el país debe atender varios ejes que dificultan el desarrollo del sector, como la apreciación cambiaria, altas tasas de interés y la congestión vial que dificulta el traslado a las zonas turísticas.

“Costa Rica tiene con qué recuperar el impulso, pero para lograrlo necesitamos actuar ahora con visión de país y una responsabilidad compartida”, agregó Calvo.

Visitación acumulada

Pese al resultado de agosto, las llegadas internacionales por todas las vías sumaron 2,2 millones de turistas entre enero y agosto de 2026, para un crecimiento de 5,3%.

En el caso estadounidense, las llegadas por todas las vías alcanzaron los 1,2 millones de extranjeros que ingresaron al territorio nacional, cerca del 56% del turismo nacional.

Sin embargo, el comportamiento mensual muestra una desaceleración: Estados Unidos creció 7,5% en enero, 11,7% en febrero y 9,4% en marzo, pero la variación bajó a 1,1% en abril, 0,4% en mayo y -2,6% en junio, antes de registrar 0,6% en julio y -13,7% en agosto.

“Estaremos atentos al desarrollo de estas tendencias y en setiembre veremos si esto es un evento aislado o si ya se va a convertir en la tendencia de decrecimiento para el año”, comentó Umaña.

Gustavo Segura Exministro de Turismo “Estamos viendo la mezcla de un tipo de cambio apreciado que ha encarecido el destino con noticias negativas en el ambiente internacional sobre Costa Rica, uniéndose en este resultado para un mes de temporada baja donde es muy difícil sostener los negocios y la rentabilidad de las empresas turísticas”.

Shirley Calvo Canatur “El sector privado por sí solo no puede resolver todos los factores que afectan nuestra competitividad. Consideramos que es momento de valorar medidas extraordinarias para fortalecer la promoción, recuperar la competitividad y la infraestructura e impulsar mucho más la conectividad aérea”.