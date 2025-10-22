Sector privado propone a candidatos 10 reformas al sistema de salud

La Cámara Costarricense de la Salud presentó el Decálogo Nacional de Salud, una propuesta integral a los 20 candidatos a la Presidencia con 10 prioridades estratégicas que buscan fortalecer el sistema sanitario y ofrecer soluciones concretas a los desafíos estructurales del país.

El documento se presentó a los aspirantes con el fin de que lo consideren dentro de sus planes de gobierno.

Según el organismo que agrupa a las diferentes entidades privadas inmersas en el sector salud, el objetivo es contribuir a la construcción de un modelo más oportuno, sostenible, eficiente e innovador, alineado con las necesidades actuales de la población.

“Este decálogo nace con el propósito de aportar soluciones concretas a problemas estructurales. Sector privado y sector público deben trabajar como un solo sistema para fortalecer la salud del país con innovación, tecnología y cooperación”, explicó Massimo Manzi, director ejecutivo de la Cámara.

La organización adelantó que el próximo mes, se realizará un conversatorio con los aspirantes a la Presidencia para conocer sus posturas sobre los

temas planteados y promover un debate nacional sobre el futuro del sistema sanitario.

El documento pretende abrir un espacio de diálogo entre los aspirantes presidenciales y los actores del sistema de salud para definir una agenda conjunta que trascienda los gobiernos de turno.