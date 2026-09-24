Sector privado hacen fuerte llamado a diputados por armonización eléctrica

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

“Este país merece que los diputados y las diputadas de verdad analicen ese proyecto de ley y vean las consecuencias para nuestros jóvenes que necesitan un empleo de calidad”; con estas palabras, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) realizó un fuerte llamado al Poder Legislativo para aprobar el proyecto de armonización eléctrica que actualmente se discute.

Maritza Hernández, presidenta de Uccaep, envió un mensaje directo a los legisladores, esto tras los atrasos que ha conllevado la votación del proyecto 23.414, un trámite que no se puede postergar según el sector privado.

“Este país ya no puede esperar, ya llegó el momento de la gran discusión, y ustedes pasarán a la historia como los diputados y las diputadas que vimos fortalecer el sistema productivo de la generación de electricidad de Costa Rica o que enterraron el futuro de Costa Rica”, expresó Hernández.

Junto con la Cámara de Industrias, la Asociación de Zonas Francas, y representantes del sector enérgetico, los empresarios pidieron no archivar el proyecto de armonización eléctrica.

“Las empresas quieren invertir en Costa Rica, generar empleo, ¿o acaso prefieren que vayan a invertir a El Salvador, a Guatemala y que Costa Rica quede como la que importa la electricidad?”, agregó la presidenta de Uccaep.

El proyecto de armonización eléctrica se encuentra en la Asamblea Legislativa desde octubre del 2022, momento en el que fue presentado por el entonces presidente, y ahora ministro, Rodrigo Chaves.