Cientos de pescadores se manifestaron al frente del Tribunal Contencioso Administrativo por prohibir la exportación de tiburón, mientras realizaban la solicitud para que se les otorgue una audiencia a los representantes del sector.

Minor González, pescador y líder del movimiento, expresó que la medida impone un cierre técnico a la pesca de palangre y genera una pérdida económica en la provincia de Puntarenas, similar a lo ocurrido con el camarón durante la administración de Carlos Alvarado.

“Hoy estamos acá para que no se repita la historia y vamos a defender la pesca palangre cueste lo que cueste. Las poblaciones de tiburón están completamente saludables, la biomasa de tiburón es enorme. Hemos cumplido con todas las regulaciones de tallas mínimas, baliza, posición satelital. Todo lo hemos cumplido como para que un juez que desconoce del tema imponga esta medida”, indicó.

Pescadores de Puntarenas, Golfito y Quepos se presentaron.



La principal demanda es revertir la decisión tomada por el tribunal para retomar sus actividades que brindan sustento a miles de familias en las zonas costeras de nuestro país. Autoridades del gobierno local de Puntarenas comentaron que la parte del tiburón de mayor valor es la aleta, la cual es exportada a México y otros países para productos industriales como aceites o suplementos que provienen del cartílago del animal.

“La pesca de tiburón obliga a la pesca completa, porque el aleteo es prohibido. Se aprovecha la carne, pero una de las partes más valiosas a nivel internacional es, precisamente, la aleta. No se ha suspendido la pesca, pero técnicamente es irracional prohibir la exportación cuando la pesca todavía se está dando. ¿Para qué se va a pescar? Si la principal actividad es la exportación de la aleta de tiburón”, agregó Mario Rodríguez, regidor del cantón.

Medida Cautelar

El pasado jueves, el Tribunal Contencioso Administrativo le ordenó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), al Incopesca y al Estado detener la exportación de varias especies.

Entre ellas varias el tiburón zorro, el tiburón sedoso y el tiburón gris. La demanda fue interpuesta por el abogado y ambientalista Walter Brenes, como continuación a varios esfuerzos del pasado en las que logró prohibir la extracción de tiburón martillo.

“En el 2021, el Sinac acoge una de las solicitudes en la demanda donde se pretendía que se declarara la lista de especies, a nivel marino, que se encontraban en peligro de extinción. Debido a la publicación, yo arranco con una serie de gestiones ante el MINAE indicándoles que tenía prohibirse la extracción y exportación de estas especies”, declaró en entrevista con Diario Extra.

Ante la falta de respuestas, acudió a los tribunales. El abogado, también, responsabilizó a las autoridades de gobierno, que no han buscado alternativas para los percadores.

“No se ha atendido el tema del tiburón, ni atún, o el marlín. Hay una serie de temas a nivel de pesca que el ministro Tattenbach ha desatendido y que obviamente en este momento cualquier persona estaría en todo su derecho de estar molesto porque no le dan soluciones”, manifestó Brenes.

Respuesta Institucional

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en conjunto con el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), informaron que presentaron una respuesta al tribunal en la que refutan de forma científica y jurídica los argumentos del abogado demandante.

“No podíamos quedarnos de brazos cruzados ante una decisión que paraliza la vida de miles de personas. Nuestra prioridad es proteger el bienestar de las comunidades costeras, garantizar sus derechos y defender un modelo de pesca responsable, legal y sostenible”, afirmó Víctor Carvajal Porras, ministro de Agricultura.

Walter Brenes Abogado ambientalista “No puede ser posible que nosotros sigamos exponiendo nuestra biodiversidad que está en peligro de extinción simplemente por la inoperancia y por la falta de políticas claras por parte de un ministro que no entiende realmente de temas ambientales y mucho menos de temas marino”.

Alexander Barrantes Diputado oficialista “Esto es un golpe social. Puntarenas está en una situación económica crítica y estas decisiones, en contra de los pescadores, es un golpe durísimo. Ya esta situación se ha presentado en cuatro ocasiones y no ha sido aceptada. Esperamos que se tome una decisión pronto para que los pescadores puedan continuar con su labor”.