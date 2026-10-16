Sector empresarial reprocha al PLN y presiona para retomar negociación eléctrica

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Luego de que se pusiera en pausa la negociación sobre reformas energéticas entre el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) y el Partido Liberación Nacional (PLN), el sector empresarial comenzó a reaccionar y llamó a los diputados a retomar el diálogo para avanzar con el proyecto de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional.

La Cámara de Industrias de Costa Rica cuestionó directamente la posición atribuida al PLN de condicionar el avance del proyecto de armonización a la discusión sobre el financiamiento de las universidades públicas.

Carlos Montero, representante de la organización, señaló que tanto la modernización del sistema eléctrico como el financiamiento de la educación superior son asuntos relevantes para el país, pero sostuvo que deben discutirse por separado.

El jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez. Foto: Archivo.

“Ninguno debe utilizarse como moneda de cambio para condicionar el avance del otro. Cada uno merece ser abordado con la seriedad, la responsabilidad y los espacios de discusión que le corresponden”, manifestó Montero.

La Cámara de Industrias pidió específicamente al PLN reconsiderar su posición y contribuir a alcanzar los acuerdos necesarios para que la reforma eléctrica continúe su trámite.

“El futuro energético del país no puede quedar condicionado a negociaciones sobre otros temas de la agenda nacional”, afirmó.

Juan Manuel Quesada, subjefe de fracción del PPSO. Foto: Mauricio Aguilar.

CEDET pide volver al diálogo

A la reacción de los industriales se sumó la Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones (Cedet), que expresó su respaldo a una pronta aprobación de Armonización y pidió a las fracciones legislativas mantener abiertos los espacios de negociación.

Su presidente, Erick Rojas, aseguró que el proyecto ha sido producto de años de análisis y participación de diferentes actores del sector.

“Condicionar su avance vulnera el futuro energético de la nación y pone en riesgo el dinamismo económico que el país tanto necesita”, señaló.

Por su parte, el director ejecutivo de CEDET, Francisco Hidalgo, pidió directamente retomar las conversaciones en la Asamblea Legislativa.