Sector empresarial pide rebaja en la Tasa de Política Monetaria

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

El sector empresarial del país remitió varias cartas a la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) solicitando una reducción en la Tasa de Política Monetaria (TPM) de, al menos, 25 puntos base.

En la actualidad, la tasa de interés de referencia se encuentra en un 3,25%. Ese es el costo al que el BCCR le presta recursos a los intermediarios financieros.

Entre las principales razones para la decisión, la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) cita el comportamiento de la inflación, la cual lleva 34 meses fuera del rango de tolerancia y 10 meses consecutivos en terreno negativo.

“La razón por la que los Bancos Centrales del mundo buscan inflación baja pero positiva es debido a los ya conocidos y ampliamente estudiados efectos de la deflación, que provoca menor consumo, menos inversión, no se estimula el mercado laboral, ni los salarios”, indicó Víctor Pérez.

Para febrero, la variación de precios fue del -2,73%.

“Si bien los conflictos bélicos en Medio Oriente introducen incertidumbre sobre los precios internacionales del crudo, este desvío sistemático evidencia que las presiones inflacionarias han sido estructuralmente débiles en la economía local.

En ese contexto, el país cuenta con amplios colchones de deflación, un tipo de cambio apreciado y niveles sólidos de reservas internacionales que le otorga un margen para absorber eventuales incrementos en los precios del petróleo sin comprometer la estabilidad macroeconómica”, agregó.

La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) agregó que el BCCR debe seguir interviniendo en el mercado cambiario para amortiguar las presiones a la baja en el dólar.

Reducir el encaje mínimo legal del 15% que se adoptó en el 2022 en un contexto de alta inflación y la depreciación del colón.

“La mayoría de los agentes del sector, 90% mipymes, está sufriendo una enorme presión en su flujo de caja al recibir principalmente dólares con precios pactados con muchos meses de antelación; la presión se transmite en toda la cadena de valor. El impacto no es un cierre inmediato de empresas, sino que hay un efecto silencioso: se postergan inversiones, mantenimientos, contrataciones o se despide poco a poco. Esto representa más presión en competitividad con consecuencias reales en la economía y el empleo en el mediano plazo”, comentó José Jiménez, presidente de la Cámara.

La Junta Directiva del Banco Central se reúne hoy para evaluar el futuro de la política monetaria del país.