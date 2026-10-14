Sector empleador plantea alza de 1,70% para salarios mínimos privados

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) propuso un aumento general del 1,70% en los salarios mínimos del sector privado para 2027, como parte del proceso para definir los nuevos montos que recibirán los trabajadores el próximo año. Este año, el aumento alcanzó el 1,63%.

La propuesta fue presentada este miércoles ante el Consejo Nacional de Salarios (CNS), instancia encargada de establecer los salarios mínimos.

El porcentaje planteado por el sector empresarial se aplicaría a todas las categorías ocupacionales contempladas en el decreto de salarios mínimos.

Jorge Luis Araya, Director Ejecutivo de Uccaep.

Además, la Uccaep pidió mantener los incrementos específicos acordados anteriormente para el trabajo doméstico y los técnicos medios de educación diversificada.

Para calcular el ajuste general, la organización tomó como referencia la metodología acordada entre el Gobierno, los representantes de los trabajadores y el sector patronal.

“Esta incorpora un componente por costo de vida, que considera la inflación y su ajuste compensatorio, y otro vinculado al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real por habitante. Su aplicación ofrece una base técnica compartida para proteger el poder adquisitivo (…)”, expresaron.

La decisión corresponde al Consejo Nacional de Salarios, donde participan representantes de los sectores laboral, empresarial y gubernamental.

El próximo lunes 19 de octubre será el turno de la representación sindical y el 26 de octubre a la representación estatal.