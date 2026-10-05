Sector construcción registra 44 accidentes laborales diarios

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Un promedio de 44 accidentes o enfermedades laborales por día se reportó en el sector construcción durante los primeros seis meses de 2026, según los registros del Instituto Nacional de Seguros (INS). En total, 7.898 personas trabajadoras aseguradas requirieron atención por eventos relacionados con sus trabajos.

La cifra representa una disminución de 3,5% frente al primer semestre de 2025, cuando se contabilizaron 8.182 accidentes y enfermedades. Pese a la reducción, el sector mantiene un volumen importante de eventos laborales, en una actividad que durante 2025 contó con 90 mil trabajadores respaldados por el seguro obligatorio de riesgos del trabajo.

Entre los incidentes registrados con mayor frecuencia durante el primer semestre de este año se encuentran los golpes con objetos móviles, las caídas de personas en sectores con desnivelación y los esfuerzos físicos excesivos al levantar objetos.

Los datos anuales muestran además el impacto que estos eventos tienen sobre las personas trabajadoras y el sistema de atención. Durante 2025 se contabilizaron 16 mil accidentes laborales en el sector construcción, que generaron más de 450 mil días de incapacidad.

Ese mismo año, el INS destinó aproximadamente ¢10 mil millones para la atención de los trabajadores de esta industria asegurados. Los recursos correspondieron a prestaciones por incapacidad temporal, incapacidad permanente y servicios médicos.

Precaución al trabajar

Las caídas constituyen uno de los riesgos que el INS señala entre los aspectos que requieren mayor prevención, especialmente en trabajos realizados a diferentes alturas. Por ello, la aseguradora recomienda a los patronos vigilar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad para labores en altura, tanto en construcción como en mantenimiento.

El uso adecuado del equipo de protección personal también forma parte de las medidas recomendadas. El INS recuerda que los patronos deben proporcionar los implementos necesarios de acuerdo con cada actividad, sustituirlos cuando sea necesario y capacitar al personal sobre su utilización y mantenimiento.

También sugieren mantener despejadas las áreas de trabajo y tránsito de clavos, remaches y otros objetos punzocortantes, con el propósito de evitar lesiones por pisadas, roces o cortes.