Sector agropecuario anuncia manifestación y pide transmisión de reunión con presidenta

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Productores agropecuarios, familias rurales y ciudadanos se manifestarán este viernes 9 de octubre frente a Casa Presidencial para expresar su negativa a la adhesión de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico (CPTPP).

La convocatoria, realizada por el movimiento juvenil Somos Agro CR, coincide con la reunión que sostendrá la presidenta de la República, Laura Fernández, con líderes y representantes de los sectores agropecuarios que podrían verse afectados por el acuerdo comercial. La protesta está prevista de las 9 de la mañana a mediodía.

La organización aseguró que la actividad será pacífica y que su objetivo es visibilizar las preocupaciones de las familias productoras, así como defender la producción nacional, el empleo rural y la seguridad alimentaria.

“Queremos ser vistos. Somos miles de familias productoras, y nuestra presencia es una forma legítima y democrática de pedir que se nos escuche antes de tomar decisiones que afectan nuestro futuro”, indicó Somos Agro CR en su comunicado.

Los organizadores también afirmaron que mantendrán una política de cero confrontación y que no responderán a provocaciones, agresiones ni actos de violencia. Además, aclararon que no pretenden debatir durante la manifestación, pues consideran que el diálogo técnico corresponde a los líderes y representantes sectoriales que participarán en la reunión.

Piden transmitir encuentro

En paralelo, solicitaron a Casa Presidencial que la reunión con la mandataria se transmita mediante las redes sociales oficiales, con el fin de que los productores que no puedan trasladarse hasta San José tengan acceso a lo discutido.

“Creemos que es de suma importancia que las decisiones que se tomen en esta reunión sean conocidas para el sector agropecuario costarricense”, señalaron en la solicitud dirigida a Casa Presidencial.

La reunión se realizará en medio de las preocupaciones expresadas por sectores agropecuarios ante las posibles implicaciones del acuerdo para la producción nacional y las familias que dependen de las actividades del campo.