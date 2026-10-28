Sector agro celebra archivo del Acuerdo Transpacífico

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

La decisión del Gobierno de no continuar con la adhesión de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico fue recibida con satisfacción por representantes del sector agropecuario, quienes destacaron la unión de productores y organizaciones para expresar sus preocupaciones sobre los posibles efectos del tratado.

La presidenta de la República, Laura Fernández, anunció este miércoles que el país no formará parte del acuerdo, luego de un proceso de diálogo con representantes de distintos sectores productivos.

La Cámara Nacional de Productores de Leche (CNPL) celebró la decisión y señaló que la participación de productores de distintas zonas, gobiernos locales, jóvenes y organizaciones de base permitió llevar sus inquietudes a la discusión nacional.

“La decisión definitiva de no firmar este acuerdo nos brinda esperanza y abre una oportunidad para construir una agenda de trabajo conjunta con el Gobierno, orientada a fortalecer la competitividad del sector, proteger la producción nacional y generar condiciones que favorezcan su desarrollo sostenible”, afirmó Ivannia Quesada, presidenta de la CNPL.

Por su parte, Oscar Arias Moreira, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), manifestó su satisfacción con la decisión gubernamental y sostuvo que el análisis de las posibles consecuencias del tratado permitió identificar riesgos para las actividades agropecuarias.

“Desde la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, nosotros vemos con mucha complacencia la decisión de la señora presidenta, que, después de un análisis reposado, como bien lo indicó en la reunión que tuvimos el pasado 9 de octubre en la Casa Presidencial, con representación de alrededor de 46 organizaciones empresariales, hizo un análisis exhaustivo y llegó a la conclusión de que este tratado puede traer consecuencias negativas, especialmente para el sector agropecuario”, expresó Arias.

El dirigente señaló que el siguiente paso consiste en trabajar con el Gobierno en una agenda de competitividad propuesta por la CNAA, que contempla 61 acciones prioritarias para mejorar la productividad, impulsar el empleo y fortalecer las condiciones de vida en las zonas rurales.

La discusión sobre el acuerdo también involucró a las nuevas generaciones vinculadas con las actividades agropecuarias. Abel Chaves, vicepresidente de la CNAA, destacó que la decisión representa una señal importante para quienes continuarán con la producción nacional.

“Yo creo que esto también es un buen mensaje para las nuevas generaciones. En esto, las nuevas generaciones, como lo hemos venido escuchando, quieren también ser parte precisamente de ese avance agropecuario que tiene el país. Y qué mejor para ellos que la noticia que hoy se nos acaba de dar con el tema transpacífico”, manifestó.

Las organizaciones consideran que el diálogo con el Gobierno debe continuar para atender los desafíos que enfrenta el agro costarricense y avanzar en medidas que fortalezcan su competitividad.

Con el anuncio de que Costa Rica no continuará con su adhesión al tratado, los representantes del sector plantean ahora la necesidad de concentrar los esfuerzos en una agenda de trabajo que permita mejorar la productividad y las oportunidades para las actividades agropecuarias.