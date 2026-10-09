Sector agrícola se manifiesta en contra del Acuerdo Transpacífico

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Representantes del sector agrícola se manifiesta en las afuera de Casa Presidencial en contra del Acuerdo Transpacífico.

La reunión entre los representantes del sector y autoridades del gobierno, incluida la presidenta Laura Fernández, finaliza a las 4:00 de la tarde.

Foto: Jorge Castillo.

En esta los productores externarán los motivos por los cuales rechazan el tratado comercial, mientras que el gobierno comentará a los productores los beneficios de la adhesión.

Foto: Jorge Castillo.

El bloque comercial está integrado por 12 economías y representa un mercado cercano a los 600 millones de consumidores, equivalente a alrededor del 15% del producto interno bruto mundial.

Las negociaciones sustantivas para la incorporación del país concluyeron en mayo de 2026, pero todavía faltan la firma del protocolo y la aprobación de la Asamblea Legislativa.

Foto: Jorge Castillo.

La presidenta Laura Fernández anunció una revisión del proceso y manifestó que no ha avalado el acuerdo. La discusión se centra en las oportunidades comerciales y de inversión, así como en las condiciones que tendrían los productores nacionales para competir.

Foto: Jorge Castillo.

Las organizaciones agropecuarias sostienen que la apertura podría aumentar las importaciones de alimentos y presionar a la producción local.

Foto: Jorge Castillo.

Por su parte, quienes respaldan la adhesión señalan que el acuerdo permitiría mejorar el acceso a mercados con los que Costa Rica no tiene tratados comerciales vigentes, entre ellos Japón, Australia, Malasia, Nueva Zelanda, Brunéi y Vietnam.