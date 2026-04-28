Sector agrícola recupera el crecimiento en exportaciones

Las exportaciones del sector agrícola mostraron una recuperación al finalizar el primer trimestre del 2026, después de que la industria empezara el año con una disminución de $4 millones en enero.

El monto acumulado a marzo suma $996 millones, con un crecimiento de $82 millones, equivalente al 9% con respecto al mismo periodo del 2025.

“Los resultados confirman una realidad estructural del agro costarricense que sigue siendo competitivo en productividad, pero cada vez más estrujado por su entorno económico”, indicó Oscar Arias Moreira, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA).

El dirigente sectorial agregó también se observa un desempeño relevante en la industria alimentaria con crecimientos del 69% en los jugos y concentrados de frutas y un 57% en el aceite de palma.

Las ventas internacionales de pescado fresco aumentaron en $4 millones. Sin embargo, la evolución hacia la baja en el tipo de cambio afecta las finanzas en los productores nacionales.“Hay resiliencia productiva, pero señales de alerta en competitividad como consecuencia de la política cambiaria del Banco Central, así como de los conflictos del Medio Oriente que ya están afectando especialmente los costos de combustibles, transporte y fertilizante”, agregó Arias.

La piña lidera las exportaciones agrícolas, con una participación del 34% y un aumento de $42 millones en el primer trimestre del año.

Le siguen el café oro con $15 millones de crecimiento y las sandías frescas con $8 millones adicionales, debido a una alta demanda de la fruta por la temporada.

“Es muy saludable ver que el sector agropecuario viene registrando cifras positivas. Uno de los factores que más contribuye son las exportaciones de piña. Este año tenemos expectativas muy buenas en cuanto a las ventas, tomando en cuenta un crecimiento en el consumo o la demanda en el marcado estadounidense por el Mundial de Fútbol, ya que se incrementan las compras a nivel de hotelería para la alta afluencia de turistas”, explicó Abel Chaves, presidente de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep).

La totalidad de exportaciones sumaron más de $5.500 millones, con un crecimiento del 8% en los primeros tres meses del año.