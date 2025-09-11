Durante el 2019, el país alcanzó un máximo de 279 mil trabajadores en actividades como agricultura, ganadería y pesca, mientras que en el presente año esta cifra disminuyó a 212 mil empleos, según las estadísticas de la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

La comparación muestra una pérdida de personal superior a 67 mil colaboradores.

“Cada día hay más personas desempleadas en el sector agro, es una realidad. El mejor ejemplo es el efecto de la Ruta del Arroz donde muchas zonas contaban con mano dedicada a la producción de arroz.

Se ha reducido en el área de la agroexportación, empresas pequeñas han disminuido el área de producción y las otras empresas que producen áreas grandes, cortaron el personal”, indicó José Oviedo, presidente de Unión Nacional de Productores Agropecuarios.

La reducción en los aranceles que se le imponían a las importaciones de arroz provocó la salida de 231 productores del grano en los últimos dos años.

Además, el sector agropecuario se encuentra en una crisis que acumula 8 meses en contracción de acuerdo con el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), esto significa que la producción en el presente año ha sido menor que en el 2024.

Dicho comportamiento ha dejado pérdidas de 19 mil empleos, entre el 2024 y el 2025, en el sector agrícola.

“Hay dos sectores en particular que vienen teniendo problemas desde hace meses, incluso podemos decir que años, y son los que generan una cantidad importante de empleos para el país. Por ejemplo, la agricultura, ganadería y pesca, en este momento generan el 9% de los empleos a nivel nacional. Si lo comparamos con hace 5 años, el peso relativo de este sector era un 13%”, externó Roxana Morales, economista e investigadora de la Universidad Nacional (UNA).

De acuerdo con el último informe del INEC para los meses de mayo, junio y julio se estimaron 187 mil personas empleadas en la industria agropecuaria del país.

Pacto por la producción

Como parte de un esfuerzo por mejorar la situación del sector agrícola, varias agrupaciones se unieron para generar un documento con temáticas y propuestas urgentes para los productores nacionales.

Entre ellos, requieren de potenciar los impactos sociales y los aportes culturales positivos ligados a la actividad agropecuaria.

Incluso, señalan varios puntos prioritarios como: generar un empleo digno y bien remunerado en el sector rural, la necesidad de un relevo generacional en la producción, mejorar la salud pública por medio de alimentos saludables, opciones para asegurar a los trabajadores del campo, una mayor distribución de la riqueza con políticas públicas económicas sostenible para el sector agropecuario y mejorar la equidad en la tenencia y acceso a la tierra para la producción.

“Nosotros contemplamos primero que el productor tenga seguridad de que va a vender a un precio justo. Esto pasa por cambiar la forma en que se están importando muchos productos. Segundo, hay que volver a restablecer el Programa de Abastecimiento Institucional donde muchas organizaciones le vendían al Estado por medio del Consejo Nacional de Producción. También, podemos ayudar mucho en beneficio de los hogares en pobreza para que la asistencia que da, por ejemplo, el IMAS sea con productos nacionales”, agregó Oviedo.

Otros sectores

En el caso de la construcción, que acumula cuatro meses de números negativos en su producción según el IMAE, la caída en la generación de empleo es superior a las 44 mil personas.

Dicha industria pasó de brindar trabajo a más de 172 mil costarricenses en el 2019 a cerca de 128 mil en el último reporte de la Encuesta Continua de Empleo que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). “Hay preocupación porque estos son sectores que generan una cantidad de empleos importantes para personas con bajo perfil educativo en zonas rurales y si ellos están perdiendo sus empleos, ¿en qué los podemos ubicar?”, agregó Morales.