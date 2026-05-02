AFP – Las aerolíneas estadounidenses se movilizaron para ayudar a los pasajeros y la tripulación de Spirit Airlines, que cesó sus operaciones con efecto inmediato tras el fracaso de las negociaciones de última hora con sus acreedores y la Casa Blanca.

En bancarrota desde agosto de 2025, por segunda vez en menos de un año, y paralizada por el alza vertiginosa del precio del combustible para aviones, Spirit anunció el sábado la cancelación de todos sus vuelos y el cierre gradual de sus operaciones.

Spirit contaba con casi 7.500 empleados a finales del año pasado, según sus informes.

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American Airlines, United Airlines, Southwest, Avelo y las dos aerolíneas que habían participado en una puja por adquirir Spirit en 2022 —Frontier Airlines y JetBlue Airways— anunciaron rápidamente tarifas preferenciales, asistencia puntual y un programa de vuelos mejorado en las rutas compartidas con su competidora.

Foto: AFP

JetBlue aumentó a su vez sus vuelos desde Fort Lauderdale, Florida.

La mayoría de las aerolíneas pusieron en marcha planes para repatriar a las tripulaciones varadas y contratarlas.

Reembolsos

El secretario de Transporte, Sean Duffy, aseguró el sábado por la mañana a los pasajeros que los titulares de boletos de Spirit recibirían reembolsos completos, ya que “los fondos se han reservado”.

“Quería un boleto barato porque fue una decisión de último momento” ir a Fort Lauderdale, declaró a la AFP en Nueva York la periodista Daniela Berson. “Sabía que existía la posibilidad” de cancelación, pero el boleto “era extremadamente barato”, añadió.

Fundada en 1992, Spirit Airlines, conocida por sus aviones de color amarillo brillante, fue una de las primeras aerolíneas de bajo costo en el mercado estadounidense.