Con el voto de mayoría, la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa dictaminó de forma positiva el expediente 24.658, impulsado por la diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, que busca desjudicializar el levantamiento del secreto bancario en investigaciones por crimen organizado.

La reforma modifica el artículo 18 de la Ley contra la Delincuencia Organizada para eliminar el requisito de autorización judicial.

De aprobarse en el Plenario, las entidades financieras deberán entregar la información solicitada por el Ministerio Público en un plazo máximo de 10 días hábiles, limitada a lo estrictamente necesario para fines investigativos.

El texto sustitutivo aprobado el pasado 25 de setiembre señala que esta disposición regirá en casos de narcotráfico, homicidio y sicariato.

“Ahí tenemos que ser severos para cazarlos y bloquear su dinero”, afirmó la diputada Guillén, quien argumentó que las organizaciones criminales se benefician de la opacidad del sistema financiero para ocultar, movilizar y legitimar activos ilícitos.

El dictamen contó con mayoría de votos, aunque el diputado del Liberal Progresista, Gilberto Campos, votó en contra.

“Es una buena señal y un buen esfuerzo de esta comisión. Esperemos que sobreviva al Plenario y sea ley de la República”, agregó Guillén.

El texto incluye un artículo de control para sancionar al funcionario del Ministerio Público que use esta potestad con fines indebidos.

Si se determina que la solicitud vulnera los datos personales o crediticios de una persona, se aplicarán las sanciones previstas en los artículos 196 bis y 200 del Código Penal, sin perjuicio de otras responsabilidades civiles, penales o administrativas.

Con este paso, el expediente queda listo para ser agendado en el Plenario, donde podrá recibir mociones vía artículo 137 y continuar su trámite legislativo.