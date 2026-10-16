Secretario del PLN acusa al Gobierno de desfinanciar la educación

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El secretario del Partido Liberación Nacional (PLN), Miguel Guillén, aseguró que la organización política no cederá en la defensa de los recursos destinados a la educación pública, luego del choque que frenó las conversaciones sobre la agenda eléctrica.
Miguel Guillén afirmó que la agrupación mantendrá una postura “inclaudicable” en materia de educación, inversión social y solidaridad, al tiempo que acusó al Ejecutivo de impulsar recortes que afectan diferentes programas.
“El Partido Liberación Nacional tiene una posición inclaudicable en defensa de la educación pública, la inversión social y la solidaridad”, manifestó.
Guillén dirigió sus críticas contra el jefe de fracción de Pueblo Soberano, Nogui Acosta, a quien responsabilizó directamente de promover recortes en áreas que calificó como sensibles para la población.
También sostuvo que esas medidas impactan a familias que ya enfrentan dificultades económicas.
“El Gobierno está quebrando a muchos ticos. Están además recortando la plata de los comedores escolares, de los CEN-CINAI, del transporte estudiantil, de las universidades públicas”, afirmó.