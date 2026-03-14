Sebas Guillem es el artista sorpresa del FIA 2026

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El cantante costarricense Sebas Guillem será una de las sorpresas que tendrá la próxima edición del Festival Internacional de las Artes (FIA).

El anuncio se dio a conocer a través de las redes oficiales del evento, donde se confirmó que el artista se sumará a la programación de este año.

Su participación está prevista para el miércoles 25 de marzo, cuando subirá al escenario principal a partir de las 8:30 p. m. en un espectáculo que será de acceso gratuito.

El Festival Internacional de las Artes se desarrollará del 20 al 29 de marzo y reunirá una amplia agenda cultural que incluye cerca de 70 actividades y la participación de más de 450 artistas en diferentes disciplinas.

Dentro de la lista de invitados también figuran artistas como Mau y Ricky, Ivy Queen, Fonseca, Ovy On The Drums y Jenny Berggren, recordada por formar parte de Ace of Base.

Las principales actividades del festival se concentrarán en La Sabana, espacio que también albergará el acto de inauguración el 20 de marzo en la tarima principal.

Para esta edición, el festival tendrá a México como país invitado, por lo que la agenda incluirá diversas propuestas que resaltan la cultura y tradiciones de esa nación.