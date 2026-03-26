Sebas Guillem: “Gracias, Costa Rica, por darme una voz”

La sexta jornada del Festival Internacional de las Artes (FIA) cerró con broche de oro este miércoles, con la presentación de Sebas Guillem.

El artista, quien conquistó los corazones de la audiencia de Got Talent España, puso a bailar al público con su presentación en pleno Parque de La Sabana.

“Es una bendición y un regalo de Dios estar aquí”, dijo.

Sebas destacó en su repertorio “Lo esencial” y la canción dedicada a su novia “Amor Real”. También sorprendió con su versión de “Wake Me Up”, del fallecido artista sueco Avicii.

Uno de los momentos más emotivos fue su interpretación de “En mis sueños”, canción que escribió tras soñar con su hermano fallecido.

Sebas Guillem.

“Me desperté llorando en la madrugada después de soñar con mi hermano Jaime”, dijo previo a cantar la pieza y con lágrimas en los ojos.

El músico continuó cantando “Arena y Sal” junto a la cantante nacional Priscilla Salas.

Posteriormente estuvo junto a Debi Nova, con quien interpretó una canción escrita por él para su colega y estrenada apenas hace unos días.

Finalmente, cerró con un cover de “Viva La Vida” de la banda británica Coldplay.