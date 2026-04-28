La cuenta regresiva ya empezó para el artista costarricense Sebas Guillem, quien está a punto de enfrentarse a uno de los momentos más importantes de su carrera: la final de Got Talent España.

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El desenlace del programa será este sábado 2 de mayo y en Costa Rica podrá seguirse en horas de la tarde. La transmisión iniciará a las 2:00 p. m. y estará disponible tanto en el canal Telecinco como en la plataforma Xuper, de acuerdo con lo indicado por el propio cantante.

En los últimos meses, Guillem ha ganado gran visibilidad gracias a su participación en el concurso, donde logró destacar desde sus primeras apariciones. Su desempeño lo llevó a obtener un pase de oro directo a las semifinales, instancia en la que volvió a repetir la hazaña y aseguró su lugar en la última gala.