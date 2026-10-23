Sean Paul pondrá a bailar a todo Guanacaste

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

Una de las máximas figuras mundiales del dancehall llegará a Costa Rica para encabezar Cocoland, un festival que se realizará el 28 de diciembre en Baulas Sunset Community, en Huacas, Guanacaste, con una propuesta musical que reunirá artistas internacionales y nacionales.

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El cantante jamaicano Sean Paul, ganador del Grammy y reconocido por éxitos como Temperature, Get Busy y No Lie, liderará el cartel del evento. A lo largo de su carrera, el artista ha llevado los ritmos jamaicanos a escenarios de todo el mundo y ha colaborado con estrellas internacionales como Beyoncé, Dua Lipa y Sia.

La programación también incluirá al francés Blaiz Fayah, quien debutará en Costa Rica. Ambos artistas ofrecerán espectáculos acompañados de sus bandas en vivo.

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La representación nacional estará a cargo de Toledo, DJ P y Pure Vibes Band, Gimario, Bombocat, DJ Ed, DJ Keiz, DJ Luya, DJ Kalu y Ash, en una jornada que combinará diferentes exponentes de la música urbana y los ritmos caribeños.

El festival está programado para desarrollarse de 3:00 p.m. a 2:00 a.m. La organización anunciará próximamente los detalles sobre las entradas y las localidades disponibles.

Con Cocoland, Grito Latino reafirma su apuesta por los espectáculos internacionales en el país y suma una nueva propuesta a la oferta de entretenimiento para el cierre de año.