Sean “Diddy” Combs es trasladado de prisión tras reportes de trato preferencial

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

(Nueva York, Estados Unidos)El rapero y productor musical Sean “Diddy” Combs, preso en Estados Unidos por delitos relacionados con prostitución, fue trasladado de cárcel tras reportes de prensa sobre una presunta pelea y trato preferencial.

Foto: AFP

Combs, de 56 años, pasó de la prisión de Fort Dix, en Nueva Jersey, a Allenwood Low, en el vecino estado de Pensilvania, informó el viernes a la AFP una portavoz de la Oficina Federal de Prisiones.

Ambas son prisiones federales masculinas de baja seguridad, pero Allenwood Low alberga a unos 1.000 reclusos, frente a los cerca de 4.000 de Fort Dix.

Medios estadounidenses informaron que Combs recibió atención hospitalaria por una lesión en la cabeza tras una pelea con otro preso el pasado fin de semana.

En septiembre, NBC News informó además que Combs gozaba de ciertos privilegios en Fort Dix, como acceso a teléfonos celulares y a bebidas alcohólicas no autorizadas.

Según ese medio, otros reclusos cocinaban y limpiaban para él, además de proporcionarle masajes de estilo chino.

La Oficina Federal de Prisiones no explicó las razones del traslado.

“Por motivos de privacidad, seguridad y protección, no comentamos las condiciones de reclusión de ninguna persona bajo nuestra custodia, incluidas las razones de un traslado”, declaró una portavoz.

Combs cumple una condena federal impuesta en 2025 tras un juicio muy mediatizado que examinó los maratones sexuales que organizaba, en los que participaban prostitutos, su exnovia Casandra Ventura y otra mujer no identificada.

Un jurado lo absolvió de los cargos más graves, tráfico sexual y asociación ilícita, pero lo declaró culpable de dos cargos por trasladar personas entre distintos estados con fines de prostitución.

Está previsto que Combs salga de prisión en marzo de 2028.