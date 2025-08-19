El Sporting F.C. presentará hoy a su nuevo técnico Minor Díaz Araya, quien vuelve a primera división, después de ser el estratega de Guanacasteca. Ya sabemos que los nicoyanos perdieron la licencia, por lo que no pueden participar. Ocupará el puesto que tenía Luis Marín, quien fue destituido al sumar 1 punto en 4 partidos.

Los albinegros inician esta nueva etapa contra Saprissa, de visita, este sábado a las 8 p.m. Pero después reciben en casa a Guadalupe, el 29 de agosto. El 7 de setiembre tienen la enorme tarea de chocar con Liberia en la Ciudad Blanca, a las 5 p.m. y a la misma hora, pero del 13 de setiembre, actúan ante el Herediano en Santa Bárbara.

Cuatro días después el duelo sería entre Sporting y Puntarenas F.C. en Pavas. Será presentado hoy, a las 11:30 a.m., en el estadio Ernesto Rohrmoser.