Saprissa arde, después de perder por la mínima en Panamá ante el Independiente, por la Copa Centroamericana. El principal señalado es el técnico Paulo César Wanchope, quien al final del juego dio sus justificaciones.

¿Qué analiza de lo sucedido y su futuro?

Yo no me puedo detener a pensar, a ver qué va a pasar, si no va a seguir o no. Mi mente está en como mejorar, en como estabilizar lo deportivo. Es algo que empezó muy bien y que ahora no está también. Eso es algo que me ocupa y tengo que hablarlo tanto con el cuerpo técnico como con los jugadores para revertir esta situación.

¿Cómo califica este juego?

Un partido que fue extraño. En el primer tiempo hubo pocas opciones hasta para el rival. Ellos aprovecharon la táctica fija y se llevaron el partido. En términos generales fue un partido bueno pero lo que importa son los resultados.

¿Cómo toma que la mayoría de las críticas sean hacia usted?

Respecto a la críticas y señalamiento pues el entrenador que esté de turno en el Saprissa, si las cosas no se dan habrá ese nivel de presión. Lo entiendo y conozco la exigencia de la afición. Les pido mil disculpas. El rendimiento es así, siempre he estado bajo lupa, como jugador y ahora como entrenador. Siempre hay una exigencia grande a mi alrededor y debemos buscar la solución para que el funcionamiento sea mejor y ser constantes y tener una seguidilla de victorias que nos dé tranquilidad.