El rumor de que Óscar Ramírez dejaría su puesto como entrenador de Liga Deportiva Alajuelense corrió en momentos en que los manudos tienen el que podría ser su último cotejo de este certamen. Mañana, a las 4 de la tarde, Liberia recibe a los manudos en el estadio Edgardo Baltodano Briceño de la Ciudad Blanca. La Liga llega con la urgencia de ganar, pero a la vez espera que Cartaginés pierda en su visita al José Joaquín “Colleya” Fonseca. Los guadalupanos, ya descendidos, sin duda que van a querer un cierre digno. La moneda está en el aire.

Las versiones

Buscamos varias versiones dentro de la institución y todos niegan que el técnico esté decepcionado de algunos jugadores como se dijo.

El Gerente General Marco Vásquez analiza que “en estos momentos el técnico es Óscar Ramírez. Es lo que te puedo decir”. No quiso profundizar en que si había una fecha límite para definir si se va o se queda, por más que se deba ir trabajo para armar el Torneo Apertura.

Otra respuesta breve la dio el mismo Óscar Ramírez, cuando se le interrogó si por su edad prefería no seguir en el club o si en algo le costaba desarrollar su idea futbolística. “Creo que es un tema que todavía no quisiera tocar. Hay que ver qué pasa”.

“Para nosotros es una persona super capaz y muy respetada. Todos le tenemos un cariño muy grande. Siempre esperamos respaldarlo con resultados. Lamentablemente en esto torneo no lo hemos podido hacer de la mejor manera, por diferentes circunstancias. El grupo está al 100% con el profe y agradecidos con todo lo que nos da. Es un profesional, una persona entregada que da su vida por este club”, dijo el delantero Ronaldo Cisneros.

De última hora Alajuelense informó que el jugador Isaac Badilla “presenta una ruptura completa del ligamento de Lisfranc, ubicado en el empeine del pie.

El futbolista deberá ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días”. El tiempo de recuperación se valorará de acuerdo con su evolución.