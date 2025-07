En medio de la celebración de la Recopa que ganó esta noche la Liga Deportiva Alajuelense, el joven defensor Santiago Van der Putten habló sin rodeos sobre su futuro en el equipo.

Fiel a su estilo, Van der Putten respondió de forma clara y directa sobre si está a las puertas de convertirse en legionario o no.

“El mercado de fichajes es bastante largo. Yo estoy enfocado en la Liga, y hasta que no haya un proyecto ambicioso en el que ganemos tanto el equipo como yo, mi situación no va a cambiar. Yo sueño con jugar en la Liga”, explicó.

Aunque sí mencionó que una de sus metas es jugar en el exterior, Santiago fue claro al reafirmar su compromiso con el cuadro rojinegro, asegurando que hace oídos sordos a cualquier rumor que lo vincule con otro equipo.

“Pueden haber ofertas, conversaciones o un interés que yo trato de no escucharlo mucho. Porque si no se concreta nada, me ilusiono y desconcentro”, aseguró.