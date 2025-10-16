El famoso artista colombiano Maluma concluyó recientemente su visita a Costa Rica, tras unos días de descanso en las playas del país, una experiencia que describió como “demasiado chimba”.

Durante su estadía, el cantante compartió con su pareja, la arquitecta Susana Gómez, y su hija París, momentos que reflejaron la tranquilidad y el disfrute en familia.

Maluma aprovechó para desconectarse de los escenarios y sumergirse en la naturaleza y el ambiente relajado de Tamarindo, Guanacaste, donde incluso aprendió a surfear.

En un video difundido en sus redes sociales, el colombiano destacó la amabilidad de la gente y la energía positiva que se percibe en el país.

“Todo el mundo muy muy amable, se siente la buena vibra y la verdadera ‘pura vida’ en Costa Rica”, afirmó con entusiasmo.

En su breve visita, el cantante compartió imágenes y videos disfrutando de la hospitalidad costarricense, sumando así a Maluma a la lista de artistas internacionales que eligen este destino para relajarse y reconectar con la naturaleza.

Con el recuerdo de su experiencia, Maluma fue captado despegando en su jet privado en el Aeropuerto Juan Santamaría.

Esta fue la segunda visita del cafetalero a Costa Rica en lo que va del año, ya que en febrero encendió al público durante su presentación en el festival Picnic, donde miles de asistentes cantaron sus éxitos a todo pulmón.