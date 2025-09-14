Los asambleístas del Partido Liberación Nacional (PLN) escogieron un candidato a diputado diferente a la linea de afinidad del aspirante presidencial Álvaro Ramos.

Se trata de Eder Hernández, quien resultó electo en el segundo lugar por la provincia de Alajuela, ganándole el pulso a Pablo Villalobos, el cual fue asesor legislativo en el pasado y pertenecía a las personas propuestas por Ramos para llegar a Cuesta de Moras.

“Quisiera pensar que fue porque hubo una mayor voluntad de los dirigentes de apoyar mi liderazgo, don Álvaro estaba acompañando en su linea a Pablo Villalobos, que es un importante dirigente del cantón central, pero presenté mi nombre con mucha humildad y creo que convencí a la dirigencia“, agregó Hernández.

Además, señaló a Diario Extra que no teme que este cambio provocara algún tipo de ruptura en los acuerdos tomados por el PLN para poder realizar la asamblea de San Ramón.

Hernández aseguró que no teme que la ruptura de la linea afecte la campaña.

Por su parte, los seguidores de Villalobos aseguraron que presentarán un amparo al tribunal interno del Partido debido a una aparente deuda cercana a los ¢7 millones que tendría Hernández con la Caja Costarricense de Seguro Social.

A lo que el ahora aspirante respondió que revisaría y buscará ponerse al día con las obligaciones ya que señala que desde hace 5 años se desinscribió y desconoce el estado de esa supuesta deuda.