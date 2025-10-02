La banda británica One Direction podría estar acercándose a una nueva etapa tras la tragedia vivida en octubre de 2024 con la muerte de Liam Payne.

De acuerdo con medios internacionales, 2 de sus exintegrantes, Zayn Malik y Louis Tomlinson, estarían colaborando en un documental para Netflix que explorará el legado del grupo, su historia y el duelo por la pérdida de su compañero.

El documental implicaría un viaje por carretera a lo largo de Estados Unidos, mientras Malik y Tomlinson hablarán sobre sus años como miembros de One Direction, las dinámicas internas, sus vivencias personales y el impacto de la muerte de Payne.

La filmación supuestamente ya habría comenzado y el proyecto forma parte de un contrato multimillonario con Netflix, aunque aún no hay fecha de lanzamiento, se estima que el estreno sería en algún momento del próximo año.

El hecho de que, de momento, solo Malik y Tomlinson lideren este proyecto genera especulación sobre qué tan integrados estarán los otros miembros del grupo: Harry Styles y Niall Horan en el documental.

Hasta ahora no ha habido confirmaciones oficiales de su participación.

Además, el proyecto toma relevancia mediática por el riesgo emocional que implica abordar la ausencia de Payne desde la óptica personal de los 2 participantes.