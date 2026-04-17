Una pareja estadounidense que decidió venir a Costa Rica para casarse sufrió el robo de sus pertenencias mientras estaban hospedadas en un hotel ubicado en La Fortuna de San Carlos.

Junto a ellos, otros dos extranjeros también se quedaron sin sus pertenencias, entre ellas, computadoras, relojes, los anillos que se utilizarían en la ceremonia, así como dinero en efectivo el cual oscila los $220.

Según las autoridades, el delito se llevo a cabo entre las 6:00 p.m. y las 10:00 p.m.

“En apariencia habrían forzado las cerraduras de las habitaciones y sustrajeron objetos varios como computadoras, efectivo y joyas”, aseguraron desde la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial.

La pareja posteó en redes sociales. Foto: tomada de redes.

Carlos Borbón, director de la Fuerza Pública de La Fortuna, agrego que el robo ocurrió mientras las personas no estaban en el hotel.

“Estos hoteles pequeños no tienen mucha seguridad y eso facilita este tipo de eventos, más que no están cerca de las vías principales”, expresó.

Justamente el tema de seguridad en este tipo de negocios es algo que no siempre está garantizada y así lo saben desde la Fuerza Pública, pues los robos en dichos lugares han sido frecuentes.

Ante esta alerta, la policía pide a los encargados de este tipo de negocios que inviertan en temas de seguridad para así proteger a los huéspedes.

“Esos eventos se dan a lo interno de cabinas o de Airbnb donde la Fuerza Pública no tiene ninguna competencia porque no podemos entrar a las propiedades, nosotros patrullamos y vigilamos la vía pública.

Estamos preocupados de estas situaciones porque los dueños de hoteles deberían hacer un esfuerzo para garantizar la seguridad, ya sea con cámaras, sistemas de vigilancia y control o cualquier método que brinde seguridad para todos”, expresó Randall Picado, director regional de la Fuerza Pública en la Zona Norte.

Este caso se mantiene en investigación por parte de las autoridades.