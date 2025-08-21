Tras tres partidos para el olvido por parte del Deportivo Saprissa, la continuidad de Paulo Wanchope es una incógnita.

Los morados llegaron al país hace pocos minutos, donde el encargado de dar explicaciones fue Erick Lonis, jefe del Comité Deportivo saprissista.

Primero, Lonis aseguró que están haciendo un análisis de lo que ha sucedido en estos últimos tres partidos.

“Yo no quiero hacer ese tipo de aceleraciones puntuales, les aseguro que desde el partido contra Verdes, hemos venido haciendo análisis y viendo cuáles son las razones por las cuales tenemos esos baches tan profundos“, dijo.

Después, el ex portero morado respondió a la incógnita sobre si Wanchope continuará en el banquillo morado, donde no aseguró si se queda o se va.

“Estamos analizando todos los factores entre los que está obviamente el cuerpo técnico, los jugadores y todos los factores que han incluido en que no tengamos un buen rendimiento. Yo no quiero entrar en ese tema, yo creo que estamos analizando todo. No quisiera tampoco dar la impresión de que todo se resuelve quitando, poniendo al técnico. Yo creo que, como ustedes lo han visto y ustedes saben, son gente de fútbol, cuando estas cosas nos pasan, no es solamente una persona el que tiene la responsabilidad”, expresó Erick.

Al Monstruo se le viene una semana bastante difícil, donde enfrentarán a Sporting, Motagua y Alajuelense. Eso sí, los tres partidos serán en el Estadio Ricardo Saprissa.