Tomás Rodríguez fue uno de los jugadores más relevantes en la final del Torneo de Copa entre Saprissa y Sporting

El delantero panameño anotó el tercer gol del conjunto morado y se emocionó al ganar su primer título como profesional, y agradeció a sus compañeros por apoyarlo el domingo anterior, cuando falló un penal ante Liberia.

“Es una gran ilusión porque es mi primer título como profesional. Lo soñaba cuando llegué aquí, quería ganar una copa con el Deportivo Saprissa. Hoy para mí es un sueño, a pesar de que no es la copa y todavía la liga está en juego, pero para mí es muy importante este título”.

“Creo mucho en Dios, yo sé que nadie quiere fallar un penal. Uno a veces se llena de presión, pero nada, yo siempre he confiado en mí y tengo una ilusión muy grande y como yo lo dije, confío mucho en mí. Gracias a mis compañeros por ese gran apoyo que cuando fallé el penal, me ayudaron a levantarme”.

Rodríguez fue autocrítico y expresó que tuvo un mal partido el fin de semana anterior. Además, sabe que debe seguir trabajando, ya que Saprissa representa mucho para él.

“El domingo pasado los aficionados estaban muy molestos por mi actuación. Así es el fútbol, lo entendí así, obviamente nadie quiere jugar un mal partido y menos con esta camiseta que representa mucho. Sé que tengo que seguir trabajando, sé que cometo muchos errores entre la cancha, pero soy un ser humano y nunca quiero fallar con esta institución”.

Los morados ganaron su octavo trofeo del Torneo de Copa y ahora se preparan para enfrentar a Alajuelense este domingo a las 5:00 p.m.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra