La implementación de horario 4×2 para oficiales penitenciarios, que se esperaba implementar en las próximas semanas, quedó suspendida de manera temporal.

El anunció fue realizado por la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC), que había anunciado su oposición a falta de estudios que justificaran el cambio.

La intención era que los policías carcelarios trabajaran cuatro días seguidos con dos de descanso, pero intercalando horarios diurnos y nocturnos, lo que era refutado por ANIC.

“Esta jornada riñe contra todos los horarios de salud ocupacional, ya que es un horario que atenta contra la salud de los funcionarios”, dijo Mauricio Gómez, secretario general de ANIC.

Ahora Gestión Humana y el Departamento de Planificación Humana del Poder Judicial deberán realizar la actualización de los estudios técnicos.

La principal diferencia es el tiempo de descanso de los funcionarios carcelarios, ya que son jornadas de 12 horas, tanto diurnas como nocturnas.

“No se da un descanso adecuado, entre el cambio de una jornada diurna a nocturna se pasa prácticamente de un día a otro, cuando la OIT dice que al menos debe haber un tiempo de 48 horas”, agregó.

Mientras se espera la realización de los estudios técnicos que validen o no el cambio, desde el gremio sindical analizan otras posibilidades para mejorar el tema de los horarios de estos policías: “Hasta cuando no se cuente con esto no se implementarán de una vez”.

Diversas autoridades, entre ellas las del Ministerio de Justicia y Paz, han confirmado que el sistema penitenciario tiene un faltante de más de 2.000 policías que custodien a la población carcelaria.

Mientras que la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) ha mantenido una lucha de vacaciones profilácticas que no han sido otorgadas a la mayoría de los policías penitenciarios, y se encuentra en negociaciones con las autoridades de Justicia.