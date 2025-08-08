Con la voz quebrada, Melania Ramírez, madre de Santiago Delgado, un adolescente de 15 años desaparecido desde hace tres meses, asegura que su familia ya no tiene recursos ni fuerzas para continuar por su cuenta.

Hoy, toda su esperanza está puesta en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

“Se ha hecho de todo, incluso operativos en el Océano Pacífico, y no encontramos absolutamente nada. Ya a nosotros se nos acabaron las fuerzas, se nos acabaron los recursos, se nos acabó todo. La única esperanza que tenemos es el OIJ”, expresó la mujer.

El caso ha sido descrito por las propias autoridades como “un misterio”, pues no hay testigos directos ni evidencia concluyente sobre qué sucedió con el adolescente.

La familia ha buscado explicaciones en distintas instituciones, sin obtener claridad. Según Melania, algunas cámaras de videovigilancia habrían sido borradas o no están disponibles, lo cual ha generado más frustración.

“Queremos que el señor Randall (Zúñiga) nos dé una explicación. Estas son las horas que no se ha retractado ni nos ha confirmado nada. No sabemos qué pasó”, lamentó.

Versión del OIJ

El director del OIJ, Randall Zúñiga, indicó que la institución sí ha realizado diligencias con la familia y que una de las hipótesis más fuertes es que Santiago fue arrastrado por la corriente de una represa, y que su cuerpo habría seguido el cauce hasta el océano.

“Vemos un video en una de las represas donde aparece un cuerpo. La corriente era tan fuerte que rebasa la represa y sigue su curso hacia el Pacífico. Por el tiempo y modo, creemos que podría haber sido Santiago”, señaló Zúñiga.

Sin embargo, el cuerpo nunca fue recuperado, y esa suposición no ha sido suficiente para brindar certeza a la familia.