Wagner Hernández Rodríguez, joven de 21 años, falleció tras un trágico accidente ocurrido en Abangares de Guanacaste, mientras conducía una ambulancia.

Hernández, vecino de Bijagua de Upala, manejaba una unidad de la empresa Emergencias Zurquí, la cual quedó partida a la mitad tras una colisión múltiple con un vehículo y un autobús.

La compañía lamentó profundamente la pérdida de su colaborador y calificó el hecho como un momento “muy duro” para sus familiares y quienes lo conocían.

“Es una pérdida muy lamentable. Un muchacho súper amable, colaborador, siempre atento y servicial, de buenos principios”, expresó la empresa.

Tras confirmarse la identidad del joven, las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencia, destacando su pasión por conducir.

“Viviste lo que más te gustaba hasta el último momento, detrás de un volante”, decía uno de los comentarios de la noticia. “Dios te tenga en su gloria, amigo. Realmente eras un amigo fiel y de gran corazón. Moriste haciendo lo que más amabas”, escribió Gilberto Hernández.

En el momento del accidente, Hernández realizaba un traslado desde Cañas hacia San José, transportando a dos pacientes, una mujer y un menor de cuatro meses. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que, según la versión preliminar, el joven habría perdido el control de la unidad, lo que provocó el impacto con los otros vehículos.