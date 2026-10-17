Se fractura la negociación entre el PLN y el PPSO por Armonización Eléctrica

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Las negociaciones entre el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) y el Partido Liberación Nacional (PLN) penden de un hilo, luego de que el viernes la fracción del Gobierno anunciara su retiro a raíz de que la bancada verdiblanca incluyera como condición que se eliminen los recortes presupuestarios a las universidades públicas.

A través de un comunicado, el PLN aseguró que notificó esta disposición al jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta, a raíz de tres mociones que se discutieron este viernes en la Comisión de Asuntos Hacendarios y que, según rectores de universidades públicas, amenazan la operatividad de los centros de estudio.

La postura del PLN provocó que el PPSO rompiera la negociación, que se extendió por dos semanas, y revelara en conferencia de prensa cuáles eran los acuerdos que se firmarían el 19 de octubre.

“No vamos a seguir conversando más y estamos conscientes de que tiene que llegar el momento en el cual se vote. Cada quien será responsable de las consecuencias para los sectores productivos, para el país, pero particularmente para el futuro de Costa Rica”, dijo Acosta en conferencia de prensa.

El borrador de acuerdo que compartió el PPSO señalaba que la fracción del Gobierno se comprometía a impulsar tres iniciativas presentadas por el PLN.

Se trataba de la creación del Fondo Nacional de Solidaridad del Servicio de Electricidad (Fonassel), el fortalecimiento de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y la modernización de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec).

Los tres proyectos serían dispensados de trámites y las fracciones trabajarían en ajustes a sus textos para llevarlos a primer debate durante la primera semana de noviembre. Además, ambas bancadas se comprometían a no presentar mociones destinadas a obstaculizar su avance.

Otro de los puntos centrales era fortalecer al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). El PPSO debía elaborar un nuevo proyecto con ese objetivo, presentarlo al PLN y, una vez consensuado el texto, ambas fracciones impulsarían una dispensa de trámites. La fecha prevista para tener lista esa propuesta era el 6 de noviembre.

El documento planteaba elaborar una reforma para eliminar las disposiciones que crean el Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (Ecosen) y sustituirlo por un órgano ubicado dentro de la estructura del ICE, al cual se trasladarían las competencias que posteriormente definiera la ley.

Nogui Acosta

Jefe de fracción del PPSO “Hay un grupo de diputados que sí está de acuerdo con avanzar, no necesariamente todos, pero las conversaciones siempre fueron de frente con la fracción, con don Álvaro Ramírez”.

Sin embargo, Ramírez aseguró que el borrador del acuerdo fue enviado el jueves por Acosta y que todavía no estaba firmado.

“Quiero reiterar que no existe ningún acuerdo firmado por Liberación sobre este tema con Pueblo Soberano”, dijo Ramírez.

También se había acordado modificar uno de los puntos que más diferencias había generado alrededor del proyecto de Armonización Eléctrica.

Siete diputados

Quesada aseguró que los acuerdos que el oficialismo dio a conocer se estaban negociando con siete diputados del PLN, aunque no reveló sus nombres.

“Vamos a poner a disposición los acuerdos que teníamos avanzados con siete diputados de Liberación Nacional y, en caso de que no se llegue a suscribir este acuerdo a más tardar el lunes a las 3 de la tarde, lamentablemente tendremos que someter a discusión en segundo debate la Ley de Armonización”, refirió Quesada.

Sin embargo, Ramírez negó que el oficialismo cuente con siete votos verdiblancos para dar el aval al proyecto de Armonización Eléctrica en segundo debate.

“Es una fracción abierta también a dialogar con todo el mundo y por supuesto que nuestros diputados y diputadas conversan con mucha gente y eso es natural en un parlamento. Pero de ahí a decir que tienen siete votos para aprobar este proyecto, eso no es cierto”, afirmó.

Según Ramírez, el PLN tampoco está negociando únicamente la aprobación de Armonización, sino una agenda más amplia para introducir cambios en el sistema eléctrico. A la vez, negó la existencia de negociaciones paralelas o que el diálogo se iniciara a través de siete diputados.

FA cuestiona al PLN

Posteriormente, la bancada del Partido Frente Amplio (FA) cuestionó las negociaciones y advirtió al PLN que, a su criterio, la intención del oficialismo con este tipo de conversaciones es “debilitar a la oposición”.

“No quieren acuerdos con ustedes, quieren sus cabezas”, manifestó la fracción al dirigirse directamente a los verdiblancos.

Los jefes de fracción del PLN y del FA. Foto: Mauricio Aguilar.

Empresarios reprochan

Las reacciones de los sectores empresariales no se hicieron esperar. La Cámara de Industrias de Costa Rica cuestionó directamente la posición atribuida al PLN de condicionar el avance del proyecto de Armonización Eléctrica a la discusión sobre el financiamiento de las universidades públicas.

A esto se sumó la Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones (Cedet), que expresó su respaldo a una pronta aprobación de Armonización y pidió a las fracciones legislativas mantener abiertos los espacios de negociación.

Borrador de acuerdo entre el PLN y el PPSO

Ampliar el plazo de Armonización Eléctrica

Crear el Fondo Nacional de Solidaridad del Servicio de Electricidad (Fonassel)

Fortalecer a la ESPH

Modernizar Jasec

Votar Armonización a más tardar el 9 de noviembre

Eliminar el Ecosen y trasladar la coordinación a un órgano dentro del ICE

Fuente PPSO

Juan Manuel Quesada

Subjefe de fracción del PPSO “Queremos ser muy transparentes con el pueblo de Costa Rica, con el sector industrial, el sector comercial, el sector productivo y con las empresas eléctricas que han estado abogando por este proyecto”.