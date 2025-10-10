Kylian Mbappé salió lesionado en el victoria de Francia 3 a 0 ante Azerbaiyán.

El delantero, quien se perdió los primeros entrenamientos en su llegada a la concentración francesa, tras sufrir un esguince de tobillo en el partido del Real Madrid ante el Villarreal, salió renqueando al minuto 82’ de partido.



A pesar de que el francés no estaba en perfectas condiciones, Didier Deschamps decidió ponerlo de titular y lo quitó del partido cuando el jugador hizo gestos pidiendo cambio al minuto 83’.

Mbappé fue el jugador del partido de los galos, en donde abrió el marcador y logró dar una asistencia. De acuerdo con el sitio especializado Sofascore, obtuvo una calificación de 9.5.



En el segundo tiempo, el entrenador francés no vio oportuno sacar a su estrella hasta el 83’ que el jugador pidió el cambio. Florian Thauvin, quien entró por Mbappé, sentenció el partido y Les Bleus lograron llevarse los 3 puntos.

Escrito por: Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador Grupo Extra