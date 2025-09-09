Autoridades señalan problemas con indigencia en la zona

Pese a haberse anunciado en setiembre del 2024, y asegurar que los trabajos estarían listos en menos de seis meses, el puente que une la León XIII, en Tibás, con Circunvalación aún no se encuentra terminado.

Tras una visita a la zona, realizada por Grupo Extra, se constató que dicha estructura aún presenta una gran cantidad de trabajos pendientes que deben ser ejecutados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) junto con el gobierno local.

Ambas autoridades habían dado como fecha de apertura el mes de marzo de este año, posteriormente movida a agosto, y ahora será hasta octubre que podría habilitarse el paso en la zona.

“Ya desde hace varias semanas se presenta un grado importante de avance, estamos más o menos a un 85% del proyecto, y esto significa que a finales de octubre, aproximadamente, se va a entregar la obra para que los que transitan diariamente por aquí puedan hacerlo con normalidad”, aseguró Alejandro Alvarado, alcalde de Tibás.

Según las autoridades, inicialmente se habían dado atrasos en el trabajo debido al consorcio a cargo del puente; posteriormente se retomó la obra, sin embargo, Alvarado detalló que los trabajos se han mantenido en el lugar.

“Hemos dado un seguimiento a este proyecto del puente que comunica la Uruca con la León XIII”, indicó.

Entre los trabajos pendientes se encuentran “aceras, infraestructura conexa, algunos accesos al puente y también algunos detalles de coordinación con Acueductos y Alcantarillados, pero esperamos pronto que se inaugure esta vía para todos los que transitan por allí”, expresó el jerarca del gobierno local.

Se tiran la bola

Pese a lo expresado por las autoridades, los vecinos del cantón manifestaron gran molestia por la falta de accionar de las instituciones, ya que aseguran que entre ellas “se tiran la bola”, lo que ocasiona que no se llegue a una conclusión.

“Yo se los dije en una carta, se tiran la bola como un partido de fútbol, y

ninguno quiere hacer nada por el lote aledaño. Chapean de un lado, pero del otro, que han venido como tres veces, no lo tocan. La Municipalidad dice

que a ellos no les corresponde; el MOPT dice que a ellos no les corresponde;

el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), que le toca limpiar las orillas de carretera, ellos vienen y apenas tocan la orillita”, detalló José Jiménez, vecino de la zona.

Debido a lo complejo de la zona, la presencia de habitantes de calle también ha generado gran preocupación entre los tibaseños, quienes aseguran que bajo el puente se realizan fiestas, venta de drogas e incluso viven personas en indigencia.

“Yo hablé con la vicealcaldesa porque parece que trataron o violaron a una muchacha ahí en ese puente; la patrulla estuvo como dos días y después de eso hicieron caso omiso. Yo siempre he pensado que en este país los empleados públicos son de escritorio”, sentenció Jiménez.



Silvia Rosales “Debajo del puente ahora tienen un búnker, con escándalos y fiestas; hemos llamado a la Municipalidad Y dicen que es el MOPT, mientras que ellos nos dicen que es responsabilidad del alcalde; ellos no hacen nada”.



José Joaquín Jiménez “Aquí viaja mucha gente a pie, que va a sus trabajos. Es importante que ese puente lo terminen, porque en el paso actual los indigentes hacen sus necesidades, y tiran la basura a la calle, es deprimente pasar ahora por ahí”.