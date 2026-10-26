Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Nadia Robleto recordó el momento en que ella y Joao Maldonado fueron atacados a balazos cerca de la Universidad Fidélitas, en San Pedro de Montes de Oca, el 10 de enero de 2024.

Según su relato, eran aproximadamente las 11 a. m. cuando una motocicleta con dos hombres se acercó al vehículo en el que viajaban. Uno de los sujetos vestía de negro y el otro llevaba una camiseta blanca.

Al escuchar los disparos, Joao se volvió hacia ella y la abrazó para intentar protegerla.

“Se dio vuelta y me abrazó”, recordó la mujer durante su declaración.

Después del ataque, los motociclistas se colocaron delante del vehículo y huyeron hacia San Pedro. Robleto le pidió a su esposo que siguiera conduciendo para encontrar ayuda, sin saber inicialmente que también había recibido un disparo.