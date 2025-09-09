La CONMEBOL llega al final de su larga eliminatoria que arrancó en 2023, y solo Venezuela o Bolivia tendrán la oportunidad de quedarse con el último boleto rumbo al repechaje intercontinental. Los venezolanos, ubicados en la séptima posición, que da acceso a la repesca, se enfrentarán a Colombia, mientras que Bolivia recibirá a Brasil. Una victoria de Venezuela los clasifica directamente al repechaje; sin embargo, un empate o una derrota los obligaría a esperar lo que ocurra en El Alto. Si Bolivia gana, serían ellos quienes avancen, pero si empatan o pierden, el cupo al repechaje seguirá en manos de la Vinotinto. En otros duelos, Chile se enfrentará a Bolivia y Perú a Paraguay. Estos encuentros, junto con el de Venezuela, comenzarán a las 5:30 p.m., mientras que el partido entre Ecuador y Argentina iniciará a las 5:00 p.m.