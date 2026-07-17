Se define la Recopa ¿dónde y a qué hora ver el partido?

El segundo partido de la temporada 2026-27 llega este viernes. El Estadio Rafael “Fello” Meza reúne a los protagonistas del Clásico del Buen Fútbol: Herediano y Saprissa.

Los rojiamarillos no solo vienen de ganar el Clausura 2026, sino que el domingo anterior superaron a la Liga Deportiva Alajuelense en la Supercopa, lo que les valió para enfrentar a los morados, quienes son los monarcas del Torneo de Copa.

¿Dónde ver el juego?

El encuentro entre florenses y tibaseños se podrá observar por FUTV.

¿A qué hora?

La transmisión arrancará a partir de las 7:30 p.m., pero a partir de las 8:00 p.m., el balón empezará a rodar en “la Ciudad de las Brumas”.

Foto: Unafut

Este será el último compromiso previo al inicio del Torneo Apertura 2026, el cual se disputará a partir del 26 de julio.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra