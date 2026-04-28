¿Se debe subsidiar el transporte público en Costa Rica?

Ante el creciente abandono de rutas de autobús, y un sector del transporte público debilitado, diversos representantes del sector expresaron sus preocupaciones y una hoja de ruta ante los diputados electos para el período constitucional 2026 – 2030, esto como solución para la movilidad nacional.

Entre las principales propuestas, una de las más polémicas a lo largo de los años es el subsidio del transporte público del país, es decir, que el usuario no pague la totalidad del costo de operación de buses y trenes, si no que el Estado destine fondos para su correcto mantenimiento y uso. Silvia Bolaños, presidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans), destacó los diversos ejemplos internacionales donde las autoridades pagan hasta un 85% de la operación, es decir, los pasajes de los usuarios solo ocupan abarcar un 15%, lo que fomenta su uso y reduce el costo para las personas.

“Dentro de las 10 acciones estratégicas que presentamos como ruta precisamente se encuentra cambiar el modelo de financiamiento, no necesariamente el tarifario, y buscar subsidios que no necesariamente tengan que ser una carga para el Estado”, relató Bolaños sobre las propuestas presentadas a los legisladores electos. Entre las medidas que reducirían los costos operativos de los autobuses, con el objetivo de mejorar el transporte público, se encuentra el “canon por congestión”, un modelo internacional donde se le cobra una tarifa a los vehículos individuales que busquen ingresar a puntos de las ciudades que tengan gran concentración de autos.

“Hay mecanismos de subsidios cruzados y subsidios directos que se pueden utilizar en favor del usuario que no necesariamente tienen que ser una carga para el estado, pero que va a permitir también que podamos avanzar con inversiones”, agregó la presidenta de Canatrans.

“Hay que evaluarlo”

Como parte del análisis, los próximos “padres de la Patria” no se cerraron a negar la posibilidad de otorgar subsidios al transporte público desde la Asamblea Legislativa, si no que calificaron la medida como una posibilidad a evaluar.

“En la realidad fiscal del país, en donde realmente estamos, digamos, con la faja muy apretada, yo no veo posibilidades de decir: ‘mira, vamos a darle un subsidio hoy al transporte público’, pero eso no quita entender que el transporte público es una responsabilidad del Estado”, relató por su parte el próximo jefe de la bancada oficialista, Nogui Acosta.

Sin embargo, para la oposición la opción de subsidiar el transporte se visualiza más como una necesidad que como una posibilidad ya que señalan que, según los ejemplos internacionales, de no hacerse se perdería el sistema público.

“Debemos empezar por recuperar el aporte solidario en un proyecto tan importante como el tren eléctrico, el cual lo tenía y esta administración se lo quitó; originalmente una persona que quería utilizar el proyecto del tren iba a pagar ¢700, en este momento estaría pagando ¢1.500”, relató Claudia Dobles, diputada de la Coalición Agenda Ciudadana.

Entre los cálculos hechos por la legisladora destacó que “si estamos hablando que es una persona que necesita ese sistema de transporte público para ir a trabajar, digamos, de lunes a viernes, estamos hablando de ¢60 mil en total; esa es una preocupación para nosotros”.

Por parte de Liberación Nacional, el legislador Mangel McLean destacó que es una medida que se debe analizar, principalmente enfocado en las zonas rurales del país, donde “adultos mayores tienen que ir a una cita médica y no tienen transporte y les sale más caro pagar el transporte informal”, por lo que aseguró que desde su despacho se analizaría la medida.

Nogui Acosta Diputado Pueblo Soberano

“El transporte público es una responsabilidad del Estado y como Estado hay que proveerlo. Y en este sentido sería el sector privado o el público el que lo tiene que hacer; o podríamos buscar un equilibrio entre estas, pero sin dejar de lado el tema fiscal del país”.

Claudia Dobles Diputada Agenda Ciudadana

“Está bien que hablemos de subsidio porque el retorno de ese subsidio es gigantesco en crecimiento económico, en que las personas puedan realmente tener una calidad de vida adecuada, en el impacto positivo que sostiene la salud de las personas y la competitividad”.



