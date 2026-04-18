Se debe invertir $4 mil millones para cubrir demanda eléctrica

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 29 de octubre de 2026

Costa Rica requiere de una inversión cercana a los $4 mil millones para aumentar la capacidad eléctrica que se requiere ante una mayor demanda de energía por el cambio de los vehículos de combustión por unidades que utilizan energías limpias para la movilización.

Así lo detalló el viceministro de Energía (MINAE), Ronny Rodríguez, a Grupo Extra en entrevista durante la Expomóvil 2026.

“Ocupamos 1.000 megawatts de potencia instantánea en los próximos años que tienen que instalarse en el sistema. Durante los últimos 3 años hemos propiciado concursos, alianzas público-privada, participación de empresas municipales y, a la semana pasada que hicimos la revisión, ya hay 300 en construcción o en proceso, tenemos alrededor de 200 más que van en proceso de adquisición o de perfeccionar el contrato, y en los próximos años tenemos que hacer los 500 restantes”, comentó el funcionario.

Rodríguez explicó que el sistema actual tiene una capacidad superior a los 3 mil megawatts, porque no se puede usar toda la potencia al mismo tiempo, sin embargo, se requiere de una energía mayor ante la expectativa de crecimiento en la demanda por el mayor uso de los vehículos eléctricos, pero también la inclusión en procesos industriales y en los hogares que han cambiado el Gas GLP por cocina de inducción.