Se confirma nueva salida de Canal 7

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Los movimientos dentro de Teletica continúan y ahora se suma la salida del periodista deportivo Miguel Calderón, quien también fue despedido de la televisora, según confirmó a este medio.

Foto: Redes sociales

Este medio contactó directamente al comunicador para consultarle sobre su situación laboral y Calderón confirmó que fue despedido de Teletica.

La salida del periodista se conoce el mismo día de que Daniel Céspedes anunciara públicamente su despido, luego de 14 años de trabajar para la empresa.

Calderón formaba parte del equipo de Teletica Deportes, por lo que su salida representa otro movimiento dentro de una de las principales áreas informativas de la televisora.

Hasta el momento, no han trascendido públicamente las razones específicas que motivaron el despido del periodista ni se conocen detalles sobre sus próximos proyectos profesionales.

La salida de Calderón se suma a otros movimientos que se estarían dando dentro de Teletica. Este medio también consultó a Mario Nájera, gerente de Voz Institucional de Teletica, sobre las recientes salidas y los cambios en la empresa.

“Me referiré próximamente”, respondió Nájera a este medio.

De momento, queda pendiente conocer la posición oficial de Teletica sobre los despidos y los cambios que se estarían realizando en su personal y programación.