Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

La detención de los productores relacionados con los conciertos de Beéle y Snoop Dogg en Costa Rica generó incertidumbre entre quienes ya compraron sus entradas y temen perder el dinero.

Ante esta situación, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) aclaró que, hasta el momento, no tiene conocimiento de que los contratos firmados entre los organizadores y los artistas hayan sido cancelados.

En una respuesta oficial enviada a Grupo Extra, la Dirección de Apoyo al Consumidor señaló que no tiene información de que esos acuerdos hayan sido rescindidos o dejados sin efecto. Sin embargo, esto no significa que el Ministerio esté confirmando que ambos conciertos se realizarán.

¿Qué pasa si cancelan un concierto?

El MEIC explicó que, si alguno de los espectáculos se cancela, el dinero pagado por las entradas deberá devolverse mediante los procedimientos establecidos para estos casos.

La institución citó los artículos del 80 al 84 del Reglamento de la Ley 7472, que establece las reglas de protección al consumidor en Costa Rica.

En términos sencillos, quienes compraron entradas tienen derecho a gestionar la devolución de su dinero si el evento se cancela, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

¿Cuánto tiempo tienen para devolver el dinero?

El reglamento establece un plazo máximo de 72 horas para tramitar la devolución en los casos y bajo las condiciones que contempla la normativa.

Para quienes compraron las entradas con tarjeta, el reembolso debe gestionarse mediante los mecanismos correspondientes y la reversión de los cargos debe realizarse dentro del plazo establecido una vez que se produzca la cancelación o el cambio del evento, según corresponda.

Es importante aclarar que este plazo no comienza a contar desde la detención de los productores, sino cuando se presenta la cancelación o modificación que activa el procedimiento de devolución.

Conciertos bajo la lupa

Beéle tiene programado su concierto para el sábado 17 de octubre en Parque Viva, en La Guácima de Alajuela. El espectáculo está relacionado con la productora de Hugo Benavides Barboza.

Por su parte, Snoop Dogg tiene previsto presentarse el jueves 3 de diciembre en el Centro de Eventos Pedregal, en Belén de Heredia, en un espectáculo vinculado con Don Stockwell.